Улицу Ильинскую предложили сделать IT-кварталом

В ближайшие годы улица Ильинская может измениться до неузнаваемости, став центром IT-индустрии региона. Такое предложение прозвучало на совещании по вопросам развития исторической территории Започаинья под председательством заместителя губернатора Нижегородской области Сергея Морозова.

Напомним, в августе 2019 года ООО «Ленгипрогор» (Санкт-Петербург) выиграло конкурс на разработку проекта восстановления и развития Започаинья, организованного Институтом развития городской среды Нижегородской области. Сам проект должен быть представлен в конце 2019 года. Однако предварительные результаты были представлены уже в ходе совещания. Одним из возможных вариантов развития территории может стать размещение здесь IT-квартала.

- Размещение IT-кластера принесёт нам 5-7 тысяч высокооплачиваемых клиентов, - пояснил главный инженер ООО «Ленгипрогор» Юрий Перелыгин. - Есть и более оптимистические прогнозы – 10-15 тысяч. При этом редевелоперам становится выгодно вкладывать свои деньги в восстановление памятников, приспосабливать их и делать на этом бизнес. Разместить этот кластер мы планируем на всей территории Ильинки.

Правда, пока воплощению этого проекта мешают транспортные ограничения. Сейчас через эту улицу проходят большие потоки транзитного транспорта. Кроме того, ситуацию усугубляют трамвайные линии и большое число припаркованных вдоль трассы автомобилей.

- Сейчас ведется работа сразу над несколькими вариантами транспортных схем, - пояснил Сергей Морозов. – В частности, проектируются новые пешеходные зоны на этой территории. Также рассматривается возможность запуска автотранспорта по параллельным улицам и частичного или полного запрета парковок вдоль тротуаров. По мнению разработчиков проекта, расширение пешеходной зоны до 6,5 метров возможно без ухудшения транспортной ситуации.

Кстати, по оценке разработчиков, в ближайшие годы число IT-специалистов в Нижегородской области вырастет с 39 тысяч до 50 тысяч человек. Специально для них могут быть созданы новые корпуса на улице Ильинской, связанные сетью вело- и пешеходных дорожек. Также там планируется создать крупные парковки.