2020-01-11T10:29:16+03:00
Общество

«Поезда здоровья» отправятся в районы Нижегородской области 13 января

Четыре мобильных лаборатории будут курсировать по региону в течение всего года
Анна МИГАЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Поезда здоровья» отправятся в районы Нижегородской области 13 января. Мобильные лечебно-диагностические лаборатории побывают в Кстовском, Богородском, Дальнеконстантиновском и Пильнинском районах, передает пресс-служба облправительства.

По словам главы региона Глеба Никитина, «Поезда здоровья» будут работать круглый год. Их количество увеличится с двух до четырех. Расширить деятельность мобильных лабораторий удастся за счет специализированных комплексов, закупленных в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Уточняется, что в рамках работы «Поездов здоровья» будет проводиться диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Напомним, в 2019 году два «Поезда здоровья» побывали в 152 населенных пунктах 48 районов Нижегородской области. Консультации оказаны около 22 тысяч пациентам. Большей популярностью у жителей пользовались два специалиста - невролог (более 5,6 тысячи консультаций) и офтальмолога (свыше 6,5 тысячи консультаций). За минувший год, благодаря этому проекту, удалось выявить более 3,5 тысячи заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования.

График «Поездов здоровья» в Нижегородской области опубликован на сайте минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новым заместителем мэра Нижнего Новгорода по строительству стал Юрий Шалабаев
Полицейские поймали четырех преступников, находившихся в федеральном розыске
В Нижнем Новгороде найдена 26-летняя Анастасия Садина
Глеб Никитин призвал поддержать врача детской областной больницы на отборочном этапе премии «Мы будем жить»
Волонтеры разыскивают 26-летнюю Анастасию Садину
Нижегородцы получили реальные сроки за угон машины скорой помощи
«Поезда здоровья» отправятся в районы Нижегородской области 13 января
Нижегородский онкоцентр планируется открыть к 2025 году
Нижегородская область вошла в ТОП-10 по льготному кредитованию бизнеса
Более 13 тысяч га леса восстановят в Нижегородской области в 2020 году
Фестиваль «Горьковская елка» собрал более 240 тысяч гостей
Более 1,3 млрд рублей будет направлено на благоустройство в Нижегородской области
Бывший тесть Николая Баскова хочет построить в Нижнем Новгороде медицинский центр
Минтранс отреагировал на историю со школьницей, которую высадили из маршрутки из-за мелочи
БК «Нижний Новгород» встретится с греческим «Перистери» 15 января
Иск «под елку»: нижегородское минимущества 31 декабря подало в суд на Эладу Нагорную
Движение по площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде возобновляется с 13 января
«Ушел к реке»: 16-летнего подростка искали в Нижнем Новгороде минувшим вечером
Нижегородское «Торпедо» разгромило «Ак Барс»