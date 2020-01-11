11 Янв. 2020 2020-01-11T10:29:16+03:00

Четыре мобильных лаборатории будут курсировать по региону в течение всего года

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«Поезда здоровья» отправятся в районы Нижегородской области 13 января. Мобильные лечебно-диагностические лаборатории побывают в Кстовском, Богородском, Дальнеконстантиновском и Пильнинском районах, передает пресс-служба облправительства.

По словам главы региона Глеба Никитина, «Поезда здоровья» будут работать круглый год. Их количество увеличится с двух до четырех. Расширить деятельность мобильных лабораторий удастся за счет специализированных комплексов, закупленных в прошлом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Уточняется, что в рамках работы «Поездов здоровья» будет проводиться диспансеризация определенных групп взрослого населения.

Напомним, в 2019 году два «Поезда здоровья» побывали в 152 населенных пунктах 48 районов Нижегородской области. Консультации оказаны около 22 тысяч пациентам. Большей популярностью у жителей пользовались два специалиста - невролог (более 5,6 тысячи консультаций) и офтальмолога (свыше 6,5 тысячи консультаций). За минувший год, благодаря этому проекту, удалось выявить более 3,5 тысячи заболеваний, в том числе 230 случаев подозрений на злокачественные новообразования.

График «Поездов здоровья» в Нижегородской области опубликован на сайте минздрава.

ИСТОЧНИК KP.RU