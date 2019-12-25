2019-12-25T17:31:31+03:00
Общество

«Поезда здоровья» в Нижегородской области будут работать круглогодично

Количество автопоездов увеличится с двух до четырех
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о развитии здравоохранения в регионе в ходе отчета по итогам 2019 года на Нижегородской ярмарке в среду, 25 декабря. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

По словам главы региона, в 2019 году в Нижегородскую область было поставлено 23 мобильных медицинских комплекса – из них 11 передвижных ФАПов и 12 специализированных комплексов. Кроме того, в эксплуатацию введены 7 стационарных фельдшерско-акушерских пунктов, а в 2020 году планируется строительство еще двух.

Кроме того, в 2019 году продолжалась реализация проекта «Поезда здоровья».

- Мобильные бригады побывали в 149 населенных пунктах, было охвачено более 24 тысяч человек, проведено почти 50 тысяч консультаций, впервые выявлено 3309 заболеваний, направлено на госпитализацию 1098 человек. Мы приняли решение, что теперь таких автопоездов станет не два, а четыре, а работать они будут круглогодично, - поделился Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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