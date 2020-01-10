2020-01-10T09:48:00+03:00
Общество

В Нижегородской области «Ягуар» сбил пешехода

За рулем находился молодой человек, лишенный прав на управление ТС
Елена ЛАЗАРЕВА
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За рулем элитной иномарки сидел молодой человек, лишенный прав на управление ТС. Фото из соцсетиЗа рулем элитной иномарки сидел молодой человек, лишенный прав на управление ТС. Фото из соцсети
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В рождественский вечер житель Дзержинска переходил дорогу в районе 390 километра трассы Москва-Уфа и был сбит автомобилем Jaguar F-TYPE. Как сообщил источник в Государственной инспекции по безопасности дорожного движения, за рулем элитной иномарки сидел молодой человек, также житель Дзержинска. 34-летний пострадавший госпитализирован с несколькими переломами, черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга.

Кому принадлежит иномарка ориентировочной стоимостью 5 миллионов рублей, не уточняется. Известно, что 24-летний любитель высококлассных машин на момент ДТП уже был лишен прав на управление транспортным средством.

Ранее сообщалось, на нижегородских дорогах за новогодние каникулы погибли 13 человек, как пешеходов, так и водителей. Общее число пострадавших в ДТП за новогодние праздники - более 110 человек.

Несмотря на завершение череды праздников, всем участникам дорожного движения стоит быть внимательными на дорогах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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