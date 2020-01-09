2020-01-09T14:22:17+03:00
Происшествия

13 человек погибли в ДТП на нижегородских дорогах за новогодние праздники

Еще более 110 получили ранения различной степени тяжести
Валерия ГРОМОВА
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13 человек погибли в ДТП на нижегородских дорогах за новогодние праздники13 человек погибли в ДТП на нижегородских дорогах за новогодние праздникиФото: Дарья ПУТЕЙКО
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1 января в авариях погибли три человека – водитель квадроцикла и два пешехода. Первое ДТП произошло в Богородском районе, где пьяный мужчина решила показаться на квадроцикле, но не справился с управлением, вылетел в кювет и погиб на месте. Через пару часов в Дальнеконстантиновском районе «вазовская» легковушка насмерть сбила 25-летнюю девушку, а вечером того же дня под колесами еще одного отечественного автомобиля погиб 36-летний мужчина.

На следующий день в Арзамасском районе столкнулись пассажирский автобус и «Рено». Водитель иномарки, который не справился с управлением, и его 11-летняя пассажирка погибли. Еще два человека – мужчина и женщина – скончались после массовой аварии в Вачском районе 2 января, где «Митсубиси» протаранил два «Хино».

3 января 2020 года ДТП на нижегородских дорогах унесли жизни еще четверых человек. Утром на улице Героя Попова в Ленинском районе областного центра водитель автобуса «ЛиАЗ» не справился с управлением, влетел в столб и погиб от полученных ранений. Еще шестеро пассажиров пострадали. В тот же день около пяти часов утра в Городецком районе «Лада Гранта» насмерть сбила пешехода, стоящего на проезжей части, а вечером в Павлове водитель «Киа» сбил мужчину, переходящего дорогу, после чего его отбросило на «БМВ», проезжающую мимо. Пешеход скончался. Четвертый погибший был водителем «Лады Калины», которая влетела в дом в Дивеевском районе около пяти утра.

4 января погибших в ДТП не было, а 5 января в Шарангском районе под колесами «ВАЗа» скончался 66-летний мужчина – его сбили, когда он шел по краю проезжей части.

На следующий день в Городецком районе «Мазда» задавила 50-летнего нижегородца, который переходил дорогу в зоне видимости пешеходного перехода. Мужчина скончался еще до приезда скорой помощи. Общее число пострадавших в ДТП за новогодние праздники превысило 110 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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