2020-01-09T13:32:58+03:00
Общество

Погибшая молодая женщина каталась на ватрушке в овраге возле Павлово

Место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах
Елена КАРАЛ
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Обстоятельства гибели 26-летней женщины в результате катания на тюбинге выясняет Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области. По предварительным данным, место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах.

Трагедия произошла 1 января, когда компания молодых людей решила покататься на так называемой ватрушке в одном из оврагов вблизи города Павлово. Во время спуска со склона женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась 5 января.

Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.

Напомним, информация о гибели молодой женщины из-за катания на ватрушке появилась в соцсетях в праздничные выходные и вызвала дискуссию среди интернет-пользователей. У погибшей остались муж и двое маленьких детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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