Погибшая молодая женщина каталась на ватрушке в овраге возле Павлово
Обстоятельства гибели 26-летней женщины в результате катания на тюбинге выясняет Следственный комитет. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Нижегородской области. По предварительным данным, место, где каталась погибшая, не оборудовано для спуска и катания на тюбингах.
Трагедия произошла 1 января, когда компания молодых людей решила покататься на так называемой ватрушке в одном из оврагов вблизи города Павлово. Во время спуска со склона женщина выпала из тюбинга и ударилась головой. Пострадавшую госпитализировали в больницу, где она скончалась 5 января.
Сейчас следователи СК выясняют все обстоятельства трагедии. Процессуальное решение будет принято по итогам проверки.
Напомним, информация о гибели молодой женщины из-за катания на ватрушке появилась в соцсетях в праздничные выходные и вызвала дискуссию среди интернет-пользователей. У погибшей остались муж и двое маленьких детей.
ИСТОЧНИК KP.RU