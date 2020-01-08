Жаркий спор разгорелся в сети из-за гибели 26-летней девушки в результате катания на ватрушке

Нижегородцы обсуждают жуткую гибель 26-летней девушки из-за катания на ватрушке. Споры разгорелись в группе Регион-52 соцсети «В контакте».

5 января стало известно о смерти жительницы Павлова Екатерины Горбуновой, получившей травмы во время катания с горки на ватрушке. Семья простилась с девушкой, у которой остались муж и двое маленьких детей.

- Запретили бы эти ватрушки, - пишет Виктория Широкова.

- Да вообще надо все запретить. Тем более на коньках кататься. Представляете сколько переломов и сотрясений люди избегут!? Пусть из дома не выходят и сидят в интернетах, - иронизирует Денис Денисенко.

- Ватрушки действительно опасны, у них в отличии от санок нет защиты, даже старые льдянки алюминиевые лучше. Знакомый несколько лет назад копчик сломал, долго лежал. Прокатился с горки и попал на муравьиную кочку. На санках таких повреждений бы не было, - отвечает Александр Леонтьев.

Один из пользователей также предположил, что несчастье произошло из-за нарушения техники безопасности.

- 100% вблизи были деревья или столбы и экипировки не было. Вот и результат, - написал Markador Draus.

Некоторые же пользователи призвали прекратить дискуссию и просто выразить соболезнования семье погибшей.