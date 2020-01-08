2020-01-09T13:06:00+03:00
Общество

Жаркий спор разгорелся в сети из-за гибели 26-летней девушки в результате катания на ватрушке

Кто-то осуждает любителей тюбинга, а кто-то призывает прекратить дискуссию и посочувствовать
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Жаркий спор разгорелся в сети из-за гибели 26-летней девушки в результате катания на ватрушкеЖаркий спор разгорелся в сети из-за гибели 26-летней девушки в результате катания на ватрушкеФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Нижегородцы обсуждают жуткую гибель 26-летней девушки из-за катания на ватрушке. Споры разгорелись в группе Регион-52 соцсети «В контакте».

5 января стало известно о смерти жительницы Павлова Екатерины Горбуновой, получившей травмы во время катания с горки на ватрушке. Семья простилась с девушкой, у которой остались муж и двое маленьких детей.

- Запретили бы эти ватрушки, - пишет Виктория Широкова.

- Да вообще надо все запретить. Тем более на коньках кататься. Представляете сколько переломов и сотрясений люди избегут!? Пусть из дома не выходят и сидят в интернетах, - иронизирует Денис Денисенко.

- Ватрушки действительно опасны, у них в отличии от санок нет защиты, даже старые льдянки алюминиевые лучше. Знакомый несколько лет назад копчик сломал, долго лежал. Прокатился с горки и попал на муравьиную кочку. На санках таких повреждений бы не было, - отвечает Александр Леонтьев.

Один из пользователей также предположил, что несчастье произошло из-за нарушения техники безопасности.

- 100% вблизи были деревья или столбы и экипировки не было. Вот и результат, - написал Markador Draus.

Некоторые же пользователи призвали прекратить дискуссию и просто выразить соболезнования семье погибшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Говорят «ты на детях зарабатываешь» - создатель платной горки объяснил, за что брал деньги
Горка размещена в муниципальном парке имени Кирова. КП-Новосибирск дозвонилась до его директора, а также нашла строителя аттракциона, который из-за шумихи потерпел убытки [давайте обсудим!]
Новости 24
В Нижнем Новгороде состоится первый турнир по тактическому лазертагу
Возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины из-за селфи на турбазе в Нижегородской области
Нижегородским инвесторам планируют выделять земельные участки за восстановление культурных объектов
Житель Нижегородской области напал на 84-летнюю пенсионерку
Погибшая молодая женщина каталась на ватрушке в овраге возле Павлово
Японские специалисты планируют принять участие в проекте создания нижегородского НОЦ
Нижегородцам предлагают сдать налоговую декларацию до 29 февраля
Житель Нижегородской области «заминировал» отделение полиции
В Нижнем Новгороде ожидается ветер и небольшой снег
Двое детей пострадали в ДТП в Нижегородской области
47 пассажиров с признаками инфекционных заболеваний выявили в нижегородском аэропорту «Стригино»
Нижегородца задержали по подозрению в поджоге иномарки
Желание сделать селфи обернулось гибелью женщины в Нижегородской области
Юная нижегородка Злата Халдина посетила Московский кремль благодаря «Елке желаний»
Участок автодороги Ардатов-Дивеево реконструирован
В Нижнем Новгороде состоялось открытие фестиваля «Рождественские дни православной культуры».