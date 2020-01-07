2020-01-07T15:26:23+03:00
Общество

У нижегородского пенсионера похитили 700 тысяч рублей

Мужчина 1949 года рождения хотел купить старинный клад
Елена ЛАЗАРЕВА
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В конце прошлого года два неизвестных злоумышленника, похожих на гостей с Кавказа, вошли в доверие к жителю Нижнего Новгорода 1949 года рождения. Горячие южные хлопцы предложили пенсионеру купить старинный клад золотых монет в количестве 109 штук. За «клад» дедушка заплатил 700 тысяч рублей. Обоим преступникам на вид около тридцати лет, их личности пока не установлены. На месте преступления обнаружены монеты 25- и 10-рублевого достоинства в количестве 109 штук. Можно предположить, что именно их преступники выдавали за старинный клад.

Напомним, также в конце декабря трое преступников, отжав пластиковое окно, проникли в ломбард на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. Добычей преступников стало золото на три миллиона рублей. Их личности также не установлены, ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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