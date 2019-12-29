Из нижегородского ломбарда украли золото на 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 17:56 2019-12-29T17:56:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь с 24 на 25 декабря трое неизвестных, отжав пластиковое окно, проникли в ломбард на улице Чаадаева в Нижнем Новгороде. На преступниках были маски (балаклавы).

Угрожая продавцу ломбарда предметом, похожим на пистолет, неизвестные забрали из сейфов 35 планшетов с ювелирными изделиями. Общая сумма похищенного оценивается более чем в три миллиона рублей.

Личности преступников не установлены, ведется следствие. С места происшествия изъята видеозапись преступления и следы преступников.

Напомним, ранее телекомпания «Волга» сообщала об ограблении ломбарда в Московском районе. Двое неизвестных открыто напали на ломбард, ворвавшись через парадный вход, угрожали сотрудникам и скрылись с добычей. Полиция ведет розыск подозреваемых.

А почти два года назад преступники проникли в ломбард, разобрав пол. Ущерб тогда также оценивался в сумму около трех миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU