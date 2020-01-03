Семья с двумя маленькими детьми пострадала в ДТП по вине женщины на «Лексусе»

3 Янв. 2020 2020-01-03T17:07:13+03:00

Дама не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения

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Целая семья получила ранения в страшном ДТП в Чкаловском районе Нижегородской области днем в четверг, 2 января 2019 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 15:25 на 293-м километре автодороги Шопша – Иваново – Нижний Новгород. 32-летняя женщина за рулем автомобиля «Лексус» не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем «Киа». В результате аварии пострадали водитель и пассажиры «Киа»: 30-летний мужчина, 28-летняя женщина и две девочки 2017 и 2018 года рождения. Все они госпитализированы. Виновница ДТП не пострадала.

Напомним, два человека стали жертвами жуткого дорожно-транспортного происшествия с двумя фурами в Вачском районе Нижегородской области вечером 2 января.

ИСТОЧНИК KP.RU