Два человека погибли в ДТП с фурами в Вачском районе

3 Янв. 2020 2020-01-03T13:44:15+03:00

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Два человека стали жертвами жуткого дорожно-транспортного происшествия в Нижегородской области вечером в четверг, 2 января 2020 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла в 18:40 на 335-м километре автодороги Ряжск – Касимов – Муром – Нижний Новгород. 55-летний водитель автомобиля «Мицубиши» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент находились сразу две фуры «Хино».

В результате аварии пассажирка легкового автомобиля – 57-летняя женщина – скончалась на месте. Водителя же успели довезти живым до больницы, однако спустя три часа он умер от полученных травм.

Напомним, утром 3 января в Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП с автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU