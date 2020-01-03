2020-01-03T13:44:15+03:00
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с фурами в Вачском районе

Трагедия произошла вечером 2 января 2020 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Два человека стали жертвами жуткого дорожно-транспортного происшествия в Нижегородской области вечером в четверг, 2 января 2020 года. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, трагедия произошла в 18:40 на 335-м километре автодороги РяжскКасимовМуром – Нижний Новгород. 55-летний водитель автомобиля «Мицубиши» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где в этот момент находились сразу две фуры «Хино».

В результате аварии пассажирка легкового автомобиля – 57-летняя женщина – скончалась на месте. Водителя же успели довезти живым до больницы, однако спустя три часа он умер от полученных травм.

Напомним, утром 3 января в Нижнем Новгороде произошло страшное ДТП с автобусом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два человека погибли в ДТП с фурами в Вачском районе
Два новых фельдшерско-акушерских пункта появятся в Нижегородской области в 2020 году
Нижегородская область заняла четвертое место в России по посевам льна
Девять нижегородцев получили травмы при запуске салютов на Новый год 2020
«Рождественская фиеста» пройдет в Нижнем Новгороде
Канатная дорога в Нижнем Новгороде перешла на особый режим работы
ГЖИ провела рейд в Нижегородском районе Нижнего Новгорода
Новогодние квесты пройдут в историческом парке «Россия – моя история»
Свыше 150 участников «Команды правительства» получили назначения на различные посты в 2019 году
Нижегородское минимущество обнаружило аварийные постройки на Стрелке
В Нижегородской области ожидается налипание мокрого снега
В усадьбе Рукавишниковых пройдут новогодние экскурсии
Глеб Никитин поздравил с Новым годом воспитанников школы- интерната № 8
Суд на два месяца арестовал виновника смертельной аварии в Дзержинске
В Нижегородской области завершился сезон охоты с подружейными собаками на боровую дичь