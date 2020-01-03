2020-01-03T11:56:00+03:00
Происшествия

Смертельное ДТП с автобусом произошло в Нижнем Новгороде

Автобус врезался в столб в Ленинском районе
Ольга АЛЕКСЕЕВА@noir___lis
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Смертельное ДТП с автобусом произошло в Нижнем Новгороде. Фото: Юлечка ЛЕШКИНАСмертельное ДТП с автобусом произошло в Нижнем Новгороде. Фото: Юлечка ЛЕШКИНА
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Страшное ДТП произошло утром в пятницу, 3 января 2020 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода – автобус протаранил столб возле одного из домов по улице Попова, в результате чего три человека получили травмы, а водитель погиб. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутного автобуса, двигаясь по Мызинскому мосту в нижнюю часть города, не справился с управлением и протаранил столб. Водитель погиб на месте, еще трое мужчин обратились за медицинской помощь и были отпущены после осмотра, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося. По словам очевидцев, возможно, водитель умер еще до того, как попал в аварию, однако официального подтверждения этой информации нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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