Смертельное ДТП с автобусом произошло в Нижнем Новгороде

Страшное ДТП произошло утром в пятницу, 3 января 2020 года, в Ленинском районе Нижнего Новгорода – автобус протаранил столб возле одного из домов по улице Попова, в результате чего три человека получили травмы, а водитель погиб. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

- По предварительным данным, 54-летний водитель маршрутного автобуса, двигаясь по Мызинскому мосту в нижнюю часть города, не справился с управлением и протаранил столб. Водитель погиб на месте, еще трое мужчин обратились за медицинской помощь и были отпущены после осмотра, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства случившегося. По словам очевидцев, возможно, водитель умер еще до того, как попал в аварию, однако официального подтверждения этой информации нет.