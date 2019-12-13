32 стройки Нижегородской области получили проектное финансирование банков

СЕГОДНЯ 15:18 2019-12-13T15:20:13+03:00

Владимир Якушев и Глеб Никитин обсудили с застройщиками переход на работу с эскроу-счетами. ФОТО: Анастасия Макарычева

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32 проекта жилищного строительства получили проектное финансирование и будут реализованы по новым правилам в Нижегородской области. С учетом переходного периода, деньги дольщиков на эскроу-счета теперь могут быть привлечены для реализации 25% проектов. По старой схеме разрешено достраивать 75% объектов.

Об этом стало известно в ходе встречи министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с региональными застройщиками. Вместе они обсудили переход на новые механизмы работы со счетами эскроу и проблемы строительных фирм, возникающие при переходе на проектное финансирование.

Глава Минстроя напомнил, что смена правил на строительном рынке стала вынужденной мерой, призванной исключить появление «обманутых» дольщиков. Владимир Якушев также отметил, что переход на новую схему работы дается нелегко, но приносит положительный результат.

- Сейчас порядка 25 млн квадратных метров жилья строится с применением эскроу-счетов. Мы в постоянном режиме обсуждаем с застройщиками и банками их взаимодействие, ищем решения сложных ситуаций. Важно защитить деньги граждан и сделать так, чтобы переход не сказался на отрасли отрицательно. В будущем все сто процентов жилья должны строиться с применением механизмов проектного финансирования, - сказал Владимир Якушев.

По мнению Глеба Никитина, переход строительной отрасли региона на проектное финансирование идет в рабочем режиме, при постоянном взаимодействии с Минстроем Росии.

- Благодаря постоянному диалогу с Минстроем России, в регионе не падают, а наоборот нарастают темпы строительства жилья. За 11 месяцев этого года в Нижегородской области по нацпроекту «Жилье и городская среда» построено и введено в эксплуатацию 1 млн 286,8 тыс.кв.метров жилья», - сообщил губернатор.

Напомним, Нижегородская область вместе со всей страной перешла на новый порядок финансирования жилищного строительства с 1 июля этого года. Теперь средства граждан девелоперы могут привлекать только через специальные счета эскроу. Деньги дольщиков хранятся на них до момента передачи ключей от квартир владельцам. Все это время стройка ведется на кредитные деньги аккредитованного банка, который одобрил выдачу средств застройщику под реализацию проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU