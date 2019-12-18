13 аварий произошли на трубопроводах центрального отопления за 2,5 месяца в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-18T12:52:26+03:00

13 аварий произошли на трубопроводах центрального отопления в Нижнем Новгороде за 2,5 месяца

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13 случаев утечки на трубопроводах центрального отопления зафиксировано в Нижнем Новгороде с 1 октября по 16 декабря. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области.

Ликвидацией пяти аварий занимались специалисты АО «Теплоэнерго» и еще восьми - ООО «Теплосети».

На устранение всех повреждений в среднем потребовалось от одного до шести часов.

Чтобы снизить число аварий на коммуникациях, теплоснабжающие организации круглогодично проводят плановые ремонты.

В этом году было зарегистрировано 270 плановых отключений, из которых 193 - по запросу АО «Теплоэнерго». Отключения требовались для замены ветхих участков теплосети и ввода в эксплуатацию новых смонтированных трубопроводов.

В министерстве также уточнили, что при замене «ветхих сетей» отопления применяются предизолированные трубы в ППМ изоляции. Они продлевают срок безаварийной эксплуатации теплотрасс более чем на 10 лет.

Во время «зимних» плановых работ, отключение объектов должно проводиться в максимально короткий период - только для переврезок на дублирующие или новые трубопроводы с предварительной подготовкой. Такие работы ведутся при температуре наружного воздуха не ниже -5 градусов. При этом вода, подаваемая в отопительные системы домов, должна быть более горячей.

Готовясь к отопительному сезону, тепловики проводят гидравлические испытания сетей, выявляют ненадежные участки трубопроводов, подлежащие замене до начала холодов.

Напомним, руководитель АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил об увеличении объема профилактического ремонта теплотрасс в 2019 году вдвое. Что касается аварийности, то мэр Нижнего Новгорода поручил провести комплексную проверку и выявить причины до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU