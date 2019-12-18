Владимир Панов об авариях на теплосетях: «Нужно разобраться, в результате чего они произошли»

Провести комплексную проверку причин аварийности на теплосетях поручил мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов своему заместителю Виктору Сдобнякову. Распоряжение глава города озвучил в ходе инспекционного визита на один из ремонтируемых объектов 17 декабря.

- Аварии на теплотрассах в городе были всегда. Нужно разобраться, в результате чего эти аварии произошли: сколько в них объективных причин, таких как износ теплосетей, а сколько субъективных, таких как человеческий фактор,- заявил Владимир Панов.

С проверкой мэр побывал на улице Фрунзе, где ремонтируется теплотрасса. Из-за этого здесь перекрывались разные участки, начиная с сентября месяца, что затрудняет проезд транспорта к гимназии №13. Сложности испытывают и учащиеся, вынужденные пользоваться узким тротуаром из-за перекрытой дороги.

Как сообщил руководитель управления административно-технической инспекции и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода Иван Соловьев, АО «Теплоэнерго» дважды выдавался ордер на земляные работы в этом месте.

Владимир Панов призвал руководство предприятия завершить работы на улице Фрунзе в указанный в ордере срок (до 31 декабря) и проконтролировать благоустройство ремонтируемых объектов.

- Нельзя создавать такое напряжение рядом с социальными объектами. Работа с подрядчиками – это ваша зона ответственности. Быстро они работают или медленно – зависит от вас,- подчеркнул мэр.

Инспекционная проверка ремонта участка теплотрассы на улице ФрунзеФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

По данным АТИ, в целом по городу количество действующих сейчас ордеров на проведение земляных работ в пять раз превышает аналогичный показатель декабря прошлого года.

- 248 ордеров на данный момент действуют, это означает, что 248 мест раскопаны на территории города. В декабре прошлого года было 57 ордеров,- доложил Иван Соловьев.

Обращаясь к гендиректору АО «Теплоэнерго» Илье Халтурину, мэр отметил, что не наблюдает активной работы объекте.

- Я не вижу, что работа кипит. Есть сигналы от жителей, которые видят, как начинаются земляные работы, потом люди уходят, и никого на объекте нет. У меня нет никаких сомнений, что вы могли эту работу ускорить при должном внимании и отношении,- сказал Владимир Панов.

Как пояснил руководитель Теплоэнерго, объем профилактического ремонта теплотрасс в этом году увеличился вдвое. Охвата такого количества объектов не было уже пять лет, поэтому выполнить работы в межотопительный период не получилось как по времени, так и по технологическим причинам.

Илья Халтурин:"Объем ремонта теплотрасс вырос вдвое"Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

- Ограничения по перекрытию дорог и проездов, земляные работы других ресурсоснабжающих предприятий, согласования со смежными структурами, выпуск постановлений на ограничение движения и выдача ордеров на производство земляных работ. Завершить работы на оставшихся участках в городе планируется в течение двух недель. Такая задача ставится перед нами по каждому из участков тепловых сетей, - сообщил Илья Халтурин.

Владимир Панов рекомендовал руководителю АО «Теплоэнерго» организовать ремонтные работы в 2020 году так, чтобы закончить все до начала отопительного сезона.

По итогам инспекции, руководителю АТИ Ивану Соловьеву поручили проводить ежедневный мониторинг раскопанных участков теплосетей каждый день.

Проверку причин аварийности на нижегородских теплосетях необходимо завершить к концу текущей недели.

Напомним, недавно в АО «Теплоэнерго» сообщили, что причиной крупных аварий на теплосетях, находящихся в ведении предприятия, является высокий уровень износа.