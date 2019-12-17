«ЛУКОЙЛ»: На территории завода в Кстове отравлений не было

СЕГОДНЯ 13:22 2019-12-17T13:22:57+03:00

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В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» прокомментировали инцидент с отравлением восьми человек неизвестным веществом. По данным предприятия, на территории завода не было отмечено никаких происшествий, связанных с отравлениями токсичными веществами.

- НПЗ работает в штатном режиме. Замеры норм ПДК, проводимые 16 и 17 декабря 2019 года, не превышают допустимых пределов, - отметили в пресс-службе завода.

Напомним, утром 17 декабря 2019 года в больницу №33 Нижнего Новгорода поступили восемь пациентов с признаками токсического отравления. Все они взрослые, детей среди пострадавших нет.

Подробности происшествия уточняются. Причины отравления на данный момент неизвестны. Кроме того, не сообщается, связаны ли как-либо между собой люди, получившие отравления. Врачи оценивают состояние отравившихся как легкой степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU