2019-12-17T13:22:57+03:00
Происшествия

«ЛУКОЙЛ»: На территории завода в Кстове отравлений не было

Замеры норм ПДК не превышают допустимых пределов
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

В пресс-службе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» прокомментировали инцидент с отравлением восьми человек неизвестным веществом. По данным предприятия, на территории завода не было отмечено никаких происшествий, связанных с отравлениями токсичными веществами.

- НПЗ работает в штатном режиме. Замеры норм ПДК, проводимые 16 и 17 декабря 2019 года, не превышают допустимых пределов, - отметили в пресс-службе завода.

Напомним, утром 17 декабря 2019 года в больницу №33 Нижнего Новгорода поступили восемь пациентов с признаками токсического отравления. Все они взрослые, детей среди пострадавших нет.

Подробности происшествия уточняются. Причины отравления на данный момент неизвестны. Кроме того, не сообщается, связаны ли как-либо между собой люди, получившие отравления. Врачи оценивают состояние отравившихся как легкой степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Получил два ранения»: Нижегородца едва не убили возле крематория
Бездомная нижегородка украла из банка 300 тысяч рублей
Нижегородская санитарная авиация вдвое перевыполнила план
Нижегородцы обсудили благоустройство Ленинского района
Леонид Самухин назначен замдиректора «ГУАД Нижегородской области»
В Борском районе Нижегородской области завершился капремонт Дома культуры
«ЛУКОЙЛ»: На территории завода в Кстове отравлений не было
Врачи в Нижегородской области отказались помочь пациентке попасть в больницу
Ирина Слуцкая выступит на открытии зимней площадки на стадионе «Нижний Новгород»
Почти миллиард рублей направлен на поддержку молочного производства Нижегородской области
В Нижнем Новгороде из фитнес-клуба украли 625 тысяч рублей
Месть обошлась отвергнутому поклоннику из Нижегородской области в 40 тысяч рублей
Нижегородские водители стали дисциплинированнее
Нижегородское УФАС проверяет законность повышения стоимости техобслуживания ВДГО
Сотрудники Госохотнадзора дважды спасали лося, провалившегося под лед
Жителей приглашают обсудить благоустройство Нижегородского района