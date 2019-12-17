В Нижнем Новгороде госпитализированы с отравлением 8 человек

Сегодня утром в больницу №33 города Нижнего Новгорода поступили 8 пациентов с признаками токсического отравления. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Все пострадавшие - взрослые, детей нет.

Подробности происшествия уточняются. Причины отравления неизвестны, так же не сообщается, были ли пострадавшие как-то связаны между собой. Врачи оценивают состояние отравившихся как легкой степени тяжести.