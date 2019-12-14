2019-12-14T16:48:42+03:00
Общество

Нижегородская область разместила облигационный заем на 10 миллиардов рублей

Спрос на них почти в два раза превысил предложение
Валерия ГРОМОВА
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13 декабря Нижегородская область разместила облигационный заем на сумму 10 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство финансов, срок обращения - 5,5 лет.

Ставка по купонам - 6,75% годовых. Спрос уже в два раза превысил предложение и составил 20,5 миллиардов рублей, что говорит о доверии инвесторов к региону.

Как уточнили в министерстве, размещение осуществлено путем открытой подписки с использованием системы торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».

Основные параметры:

- размещение осуществлено по цене равной 100% от номинальной стоимости облигаций;

- каждая облигация имеет 22 купонных периода;

- дата погашения облигаций – 14 июня 2025 года;

- по выпуску предусмотрена амортизация по 30% от номинала в дату окончания 14-го и 18-го купонов, 40% номинала в дату окончания 22-го купона.

Ранее мы сообщали, что в 2020 году Нижегородская область направит более 905 миллионов рублей из федерального бюджета на выплаты семьям, родившим третьего и последующих детей. Это на 10 миллионов больше, чем в уходящем году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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