Нижегородская область разместила облигационный заем на 10 миллиардов рублей
13 декабря Нижегородская область разместила облигационный заем на сумму 10 миллиардов рублей. Как сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство финансов, срок обращения - 5,5 лет.
Ставка по купонам - 6,75% годовых. Спрос уже в два раза превысил предложение и составил 20,5 миллиардов рублей, что говорит о доверии инвесторов к региону.
Как уточнили в министерстве, размещение осуществлено путем открытой подписки с использованием системы торгов ПАО «Московская биржа ММВБ-РТС».
Основные параметры:
- размещение осуществлено по цене равной 100% от номинальной стоимости облигаций;
- каждая облигация имеет 22 купонных периода;
- дата погашения облигаций – 14 июня 2025 года;
- по выпуску предусмотрена амортизация по 30% от номинала в дату окончания 14-го и 18-го купонов, 40% номинала в дату окончания 22-го купона.
Ранее мы сообщали, что в 2020 году Нижегородская область направит более 905 миллионов рублей из федерального бюджета на выплаты семьям, родившим третьего и последующих детей. Это на 10 миллионов больше, чем в уходящем году.
ИСТОЧНИК KP.RU