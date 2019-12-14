В Дзержинске сгорел автомобиль начальника УМВД

СЕГОДНЯ 12:15 2019-12-14T12:15:56+03:00

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В прошлую субботу, 7 декабря 2019 года, в Дзержинске Нижегородской области вспыхнул автомобиль начальника УМВД Владимира Чумазина. Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе регионального главка, инцидент произошел в гаражном массиве.

В одном из гаражей находились два транспортных средства – «ГАЗель» и «Шкода», которая является служебным автомобилем Чумазина. Никто из людей не пострадал.

- По факту возгорания проведена проверка, по результатам которой установлено неполное соблюдение требований пожарной безопасности, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

После случившегося к дисциплинарной ответственности были привлечены двое сотрудников полиции Дзержинска.

Напомним, в мае в Сормовском районе Нижнего Новгорода сгорели сразу два крупных сарайных массива и автомобили. Первый пожар произошел около 11 часов вечера на улице Страж Революции. Там загорелись сараи и гаражи, в одном из которых находился автомобиль марки «Митсубиси». Постройки спасти не удалось. Через час в пожарную часть поступило сообщение о новом происшествии. На улице Боевых Дружин, тоже в Сормове. Там дотла сгорели сараи и припаркованный рядом автомобиль «Черри».

ИСТОЧНИК KP.RU