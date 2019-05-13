«Некоторые потеряли там все»: Два автомобиля и сарайные массивы сгорели в Сормове за одну ночь

Страшный пожар произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода в минувшие выходные. В ночь с 11 на 12 мая там сгорели сразу два крупных сарайных массива и автомобили. Подробности случившегося «Комсомольской правде» рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

Так, первый пожар произошел около 11 часов вечера на улице Страж Революции. Там загорелись сараи и гаражи, в одном из которых находился автомобиль марки «Митсубиси». Постройки спасти не удалось – они сгорели вместе с машиной на площади 500 квадратных метров.

Через час в пожарную часть поступило сообщение о новом происшествии. На улице Боевых Дружин, тоже в Сормове. Там дотла сгорели сараи и припаркованный рядом автомобиль «Черри». Площадь пожара составила 500 квадратных метров.

Фото: очевидцы происшествия

К счастью, никто из людей не пострадал.

В соцсетях уже появились фотографии и видео с места происшествия. Оператор утверждает, что это поджог, однако в пресс-службе МЧС пояснили, что причины случившегося еще устанавливаются.

- Люди потеряли в пожаре все, а некоторые лишились ещё и машины, на которую перекинутся огонь, - написал анонимный пользователь в одной из групп в «Вконтакте».

- А ведь в гаражах хранят машину чаще всего пожилые люди. Молодёжь у дома бросает, - предположила Екатерина Грунина.

А вечером 12 мая местный житель Сергей Невоструев выложил в соцсетях фотографии последствий пожара.

Фото: Сергей Невоструев