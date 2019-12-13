2019-12-13T18:54:59+03:00
Общество

Глава нижегородской РСТ о росте тарифов в 14%:«Это полная чушь»

Рост тарифов в большинстве населенных пунктов Нижегородской области не может превысить 4%
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Глава РСТ опровергла информацию о росте тарифов в 14% в Нижегородской областиГлава РСТ опровергла информацию о росте тарифов в 14% в Нижегородской областиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Тарифы в большинстве населенных пунктов Нижегородской области не могут вырасти более чем на 4% в 2020 году. Предельно допустимые индексы утверждены указом главы региона и опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, в Нижнем Новгороде и большей части муниципалитетов региона, стоимость коммунальных услуг не может вырасти более чем на 4%. Превышен этот показатель лишь в нескольких населенных пунктах. Так, в Кстово предельно допустимый индекс утвержден на уровне 6,1%, в Сеченовском и Золинском сельсоветах – 8 и 9,8% соответственно. Максимальный индекс роста предусмотрен для Починковского сельского совета – 13,91%.

Последний показатель стал причиной появления громких заголовков в некоторых СМИ, сообщивших о возможном росте тарифов в регионе на 14%. Информацию опровергла руководитель Региональной службы по тарифам Нижегородской области Юлия Алешина.

- В Починковском сельсовете утвержден предельный (максимальный) индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в 13,9%. В случае заключения планируемого концессионного соглашения по теплу, платежки с таким увеличением платы могут получить только 10 человек из 12,5 тыс. населения Починок. Информация, размещенная в ряде СМИ, не соответствует действительности. Это полная чушь, - прокомментировала глава РСТ региона.

Она также добавила, что пока концессионные соглашения в Починковском сельсовете не заключены, но указать этот предельный индекс изменения размера тарифа обязывает законодательство, даже если это может коснуться одного потребителя.

Юлия Алешина также напомнила, что тарифы для населения в нижегородском регионе еще не утверждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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