В Нижнем Новгороде перекроют движение на время хоккейного матча

СЕГОДНЯ 17:03 2019-12-11T17:03:54+03:00

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Из-за проведения хоккейного матча будет временно прекращено движение транспорта на участке пр. Гагарина, сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

Ограничение движения транспорта вводится по местному проезду проспекта Гагарина (на участке от дома №27 до дома №29Д), 12 и 13 декабря с 07.00 до 20.00.

Дептранс просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что нижегородские хоккеисты уступили в упорной борьбе принципиальному сопернику – команде «Витязи» из Подмосковья. Команды занимают соседние строчки в турнирной таблице. Мини-противостояние команд закончилось с минимальным перевесом «Витязя» - 3:2, и это было первое поражение нижегородцев в четырех сыгранных играх с «Витязем»."Торпедо" возобновит Чемпионат КХЛ 18 декабря домашней встречей с казахстанским "Барысом".

ИСТОЧНИК KP.RU