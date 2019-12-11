Нижегородское «Торпедо» впервые проиграло подмосковному «Витязю»

СЕГОДНЯ 14:08 2019-12-11T14:08:27+03:00

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Сезонное противостояние «торпедовцев» и «витязей» идет уже два месяца, и в трех встречах победу праздновали хоккеисты "Торпедо". Эту игру наши ребята тоже начали активно, создав на первых минутах несколько опасных моментов у чужих ворот. "Витязь" постепенно игру выровнял, а на 16-й минуте вышли вперед .

Во втором периоде "Витязь" и вовсе увеличил отрыв до трех шайб, но активное сопротивление нижегородцев заставило игроков «Витязя» чаще нарушать правила. Одно из удалений нашей команде удалось использовать и сократить отставание в счете.

В заключительной трети матча торпедовцы даже при игре в меньшинстве активно атаковали, и отрыв сократился до минимума. Но, к сожалению, сравнять счет не удалось - подмосковная команда смогла одержать первую победу в своеобразном мини-противостоянии сезона - 3:2.

"Торпедо" возобновит Чемпионат КХЛ 18 декабря домашней встречей с казахстанским "Барысом".

ИСТОЧНИК KP.RU