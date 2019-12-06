Арендовать однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде стало дешевле

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-06T16:48:18+03:00

Город вошел в ТОП-10 российских мегаполисов, где цена аренды жилья снизилась сильнее всего

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Аренда однокомнатных квартир в Нижнем Новгороде подешевела с 14 427 до 14 067 рублей в месяц осенью 2019 года. Падение арендных ставок достигло 2,5%, из-за чего город стал одним из четырех миллионников, где наблюдается снижение цен на «однушки».

Такие данные приводят аналитики портала Domofond.ru, которые исследовали изменения арендных ставок в крупных городах России в течение трех осенних месяцев этого года. В результате ими был составлен рейтинг динамики цен на аренду жилья с августа по ноябрь.

Помимо Нижнего Новгорода, однокомнатные квартиры подешевели еще в трех городах-миллионниках из 16: в Перми (-1,6%), Волгограде (-0,5%) и Ростове-на-Дону (-0,4%).

Нижний Новгород также вошел в ТОП-10 российских мегаполисов, где цена аренды жилья снизилась сильнее всего.

Лидером десятки стал город Сочи, где наем подешевел на 14,2%. Второе и третье место заняли Севастополь (-5,5%) и Кострома (-4,2%).

Нижний Новгород разместился на десятой строчке рейтинга из-за снижения стоимости аренды жилья на 2,5%.

Напомним, в начале декабря о снижении стоимости посуточной аренды домов в Нижегородской области на новогодние праздники сообщило «Авито Недвижимость». По данным рейтинга, составленного его аналитиками, снять загородный дом в регионе сейчас можно примерно за 6,5 рублей, что на 2,4% ниже аналогичного прошлогоднего показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU