2019-12-06T16:48:18+03:00
Общество

Арендовать однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде стало дешевле

Город вошел в ТОП-10 российских мегаполисов, где цена аренды жилья снизилась сильнее всего
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Арендовать однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде стало дешевлеАрендовать однокомнатную квартиру в Нижнем Новгороде стало дешевлеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Аренда однокомнатных квартир в Нижнем Новгороде подешевела с 14 427 до 14 067 рублей в месяц осенью 2019 года. Падение арендных ставок достигло 2,5%, из-за чего город стал одним из четырех миллионников, где наблюдается снижение цен на «однушки».

Такие данные приводят аналитики портала Domofond.ru, которые исследовали изменения арендных ставок в крупных городах России в течение трех осенних месяцев этого года. В результате ими был составлен рейтинг динамики цен на аренду жилья с августа по ноябрь.

Помимо Нижнего Новгорода, однокомнатные квартиры подешевели еще в трех городах-миллионниках из 16: в Перми (-1,6%), Волгограде (-0,5%) и Ростове-на-Дону (-0,4%).

Нижний Новгород также вошел в ТОП-10 российских мегаполисов, где цена аренды жилья снизилась сильнее всего.

Лидером десятки стал город Сочи, где наем подешевел на 14,2%. Второе и третье место заняли Севастополь (-5,5%) и Кострома (-4,2%).

Нижний Новгород разместился на десятой строчке рейтинга из-за снижения стоимости аренды жилья на 2,5%.

Напомним, в начале декабря о снижении стоимости посуточной аренды домов в Нижегородской области на новогодние праздники сообщило «Авито Недвижимость». По данным рейтинга, составленного его аналитиками, снять загородный дом в регионе сейчас можно примерно за 6,5 рублей, что на 2,4% ниже аналогичного прошлогоднего показателя.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24