«У людей нет денег»: аренда загородных домов на новогодние праздники в Нижегородской области подешевела

Стоимость посуточной аренды дома на Новый год в Нижегородской области снизилась на 2,4% по сравнению с 2018 годом. Средняя цена загородной недвижимости накануне праздников составляет порядка 6,5 тысячи рублей в сутки. Таковы данные рейтинга, составленного «Авито Недвижимость».

Как сообщила «Комсомолке» директор одного из нижегородских агентств недвижимости Анна Данилина, пока роста спроса на аренду частных коттеджей она не наблюдает. По ее словам, люди предпочитают снимать дешевое жилье из-за низкой покупательской способности. При этом эксперт не заметила снижения цен на загородную недвижимость.

- Я не вижу снижения стоимости коттеджей, которые мы сдавали в аренду, но могу сказать точно, что звонков в этом году меньше, чем в прошлом поступает по этому сегменту. Если в прошлом году он у нас был более востребован, то в этом же году я большого шевеления не увидела. Сейчас из десяти домов у нас заявлена аренда только трех, причем тех, которые расположены дальше от города. В прошлом году, к этому времени было арендовано уже порядка пяти. Это двухэтажные коттеджи со всеми удобствами, - рассказала Анна Данилина.

При этом руководитель отметила, что коттедж, находящийся ближе к черте Нижнего Новгорода и самому областному центру, обойдется примерно в 10 тысяч рублей в сутки. Цена посуточной аренды домов, расположенных на расстоянии 70-80 километров от города, колеблется в пределах шести – семи тысяч рублей.

- Если взять рынок недвижимости сейчас, то покупательская способность у людей снизилась, у людей нет денег, к сожалению. Декабрь таким раньше не был, - добавила эксперт.

Что касается других регионов России, то по данным рейтинга Авито, наиболее доступной является краткосрочная аренда загородной недвижимости в Крыму. Чтобы снять там дом, придется потратить чуть более 4 000 рублей в сутки – на 3,1% меньше, чем в прошлом году. Немного больше арендаторы заплатят за дом в Краснодарском крае – порядка 4,5 тысячи рублей в сутки, что на 6,1% меньше прошлогоднего показателя. На третьем месте в рейтинге – Алтайский край, где снять частный дом на новогодние праздники можно за 4,7 тысячи рублей, что на 1,7% дешевле, чем в 2018 году.

Максимально дорогой является загородная недвижимость Москвы и Московской области. Посуточная аренда дома там обойдется примерно в 14,5 тысячи рублей (снижение на 3,3%) и 11,5 тысячи рублей (снижение на 1,7%) соответственно.

Напомним, в конце ноября эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов России с самой высокой стоимостью недвижимости в новогоднюю ночь. 11 место в рейтинге заняла деревня Мыс возле города Бор, где арендовать загородный дом площадью 500 кв.м можно за 150 тысяч рублей.