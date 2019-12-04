2019-12-04T14:27:00+03:00
Общество

«У людей нет денег»: аренда загородных домов на новогодние праздники в Нижегородской области подешевела

Специалисты фиксируют снижение спроса на аренду загородных домов к Новому году в Нижегородской области
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Аренда загородных домов на новогодние праздники в Нижегородской области подешевелаАренда загородных домов на новогодние праздники в Нижегородской области подешевелаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Стоимость посуточной аренды дома на Новый год в Нижегородской области снизилась на 2,4% по сравнению с 2018 годом. Средняя цена загородной недвижимости накануне праздников составляет порядка 6,5 тысячи рублей в сутки. Таковы данные рейтинга, составленного «Авито Недвижимость».

Как сообщила «Комсомолке» директор одного из нижегородских агентств недвижимости Анна Данилина, пока роста спроса на аренду частных коттеджей она не наблюдает. По ее словам, люди предпочитают снимать дешевое жилье из-за низкой покупательской способности. При этом эксперт не заметила снижения цен на загородную недвижимость.

- Я не вижу снижения стоимости коттеджей, которые мы сдавали в аренду, но могу сказать точно, что звонков в этом году меньше, чем в прошлом поступает по этому сегменту. Если в прошлом году он у нас был более востребован, то в этом же году я большого шевеления не увидела. Сейчас из десяти домов у нас заявлена аренда только трех, причем тех, которые расположены дальше от города. В прошлом году, к этому времени было арендовано уже порядка пяти. Это двухэтажные коттеджи со всеми удобствами, - рассказала Анна Данилина.

При этом руководитель отметила, что коттедж, находящийся ближе к черте Нижнего Новгорода и самому областному центру, обойдется примерно в 10 тысяч рублей в сутки. Цена посуточной аренды домов, расположенных на расстоянии 70-80 километров от города, колеблется в пределах шести – семи тысяч рублей.

- Если взять рынок недвижимости сейчас, то покупательская способность у людей снизилась, у людей нет денег, к сожалению. Декабрь таким раньше не был, - добавила эксперт.

Что касается других регионов России, то по данным рейтинга Авито, наиболее доступной является краткосрочная аренда загородной недвижимости в Крыму. Чтобы снять там дом, придется потратить чуть более 4 000 рублей в сутки – на 3,1% меньше, чем в прошлом году. Немного больше арендаторы заплатят за дом в Краснодарском крае – порядка 4,5 тысячи рублей в сутки, что на 6,1% меньше прошлогоднего показателя. На третьем месте в рейтинге – Алтайский край, где снять частный дом на новогодние праздники можно за 4,7 тысячи рублей, что на 1,7% дешевле, чем в 2018 году.

Максимально дорогой является загородная недвижимость Москвы и Московской области. Посуточная аренда дома там обойдется примерно в 14,5 тысячи рублей (снижение на 3,3%) и 11,5 тысячи рублей (снижение на 1,7%) соответственно.

Напомним, в конце ноября эксперты ЦИАН составили рейтинг регионов России с самой высокой стоимостью недвижимости в новогоднюю ночь. 11 место в рейтинге заняла деревня Мыс возле города Бор, где арендовать загородный дом площадью 500 кв.м можно за 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
13000 рублей заплатит дзержинец, покусавший полицейского
Приостановлена работа 1,6% детских садиков и школ Нижегородской области из-за профилактики гриппа
Известный блогер выпустил ролики о знаменитых нижегородцах
В Воротынском районе утонул рыбак
Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 году
Движение на проспекте Гагарина снова перекроют из-за хоккейного матча
Почетное консульство Венгрии возобновит свою работу в Нижнем Новгороде
Мошенники выманили у студента из Марокко 54 тысячи рублей, представившись сотрудниками банка
Мужчины в медицинской маске и капюшонах выкрали из квартиры сейф с деньгами и ювелирные украшения
Миллион рублей ущерба: Советник гендиректора крупной компании самовольно изменил параметры договора
На стадионе «Нижний Новгород» откроется зимний спортивный город
Ограждение в нижегородском парке Дубки восстановят сегодня
Врач-стоматолог, делая ставки на спорт, отдал мошенникам 250 тысяч рублей
Господдержку более чем на 300 млн руб. получили нижегородские инновационные проекты
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» принимают команду из Латвии
Директор школы выплатил фиктивному работнику 500 тысяч рублей
Нижегородке сломали скулу после перепалки с незнакомцем
Несколько десятков жителей Нижегородской области отрезаны от «большой земли»
Комиссия минимущества проверила участки на нижегородском Гребном канале
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили подмосковным «Химкам»
Полина Гагарина встретилась с нижегородским фанатом
Выбраны территории для благоустройства в Чкаловске и Городце
Завершился ремонт пешеходных мостов в Московском районе
В Нижегородской области заканчивается выбор подрядчиков на ремонт дорог
В Нижнем Новгороде к вечеру ожидается небольшое похолодание