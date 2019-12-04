Новогодняя иллюминация впервые озарит Светлоярский парк в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 18:19 2019-12-04T18:35:47+03:00

Праздничная иллюминация появится на входной группе, а светодиодные гирлянды засверкают на 16 деревьях

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Новогодняя иллюминация украсит обновленный Светлоярский парк в Нижнем Новгороде. Как сообщили в администрации Сормовского района, впервые в истории праздничная иллюминация появится на входной группе, а светодиодные гирлянды засверкают на 16 деревьях. Установку оборудования обещают завершить в ближайшие несколько дней.

Руководитель администрации Сормовского района Дмитрий Сивохин напомнил о том, что минувшим летом парк был благоустроен в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Теперь пространство предстоит наполнить событиями.

«В парке есть зоны для занятий спортом, для детских игр и тихого отдыха. Перед нами мэром Нижнего Новгорода Владимиром Пановым поставлена задача развивать эту концепцию и в зимний период Сейчас в парке завершается монтаж новогоднего оборудования, а скоро будут проводиться детские и спортивные мероприятия. После комплексного благоустройства должно быть и комплексное развитие», - прокомментировал Дмитрий Сивохин.

По данным администрации района, новогодняя иллюминация уже освещает бульвар Юбилейный, на очереди – сквер Ленинского Комсомола поселка Народный. Кроме того, в Сормовском районе собираются установить и украсить девять елей.

Напомним, в ноябре была утверждена концепция оформления Нижнего Новгорода в преддверии Нового года и Рождества Христова на 2019-2020 годы. Согласно ей улицы города украсят 1 166 элементов: консолей, перетяжек, и объемно-пространственных композиций.

ИСТОЧНИК KP.RU