2019-12-04T17:40:58+03:00
Общество

На набережной Федоровского «вырастет» светодиодная роща, а на площади Маркина появится джаз-бэнд снеговиков

«Комсомолка» выяснила, как Нижний Новгород украсят к Новому году и Рождеству.
Елена КАРАЛ
Поделиться:
Площадь Минина и ПожарскогоПлощадь Минина и ПожарскогоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода
Изменить размер текста:

Сотни световых перетяжек, торшерных украшений и консолей украсят улицы Нижнего Новгорода в преддверии Нового года. На ключевых площадях и скверах появятся объемно-пространственные композиции, которые превратятся в отличные фото-зоны.

Концепцию светодинамического оформления Нижнего Новгорода к предстоящим праздникам «Комсомольской правде» предоставило МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

На карте размещения основных элементов декора обозначены 32 локации, из которых 18 находятся в Нагорной части города, а 14 – в Заречной.

Главная елка города и светящийся фонтан на площади Минина

Площадь Минина украсит новогодняя ель, шесть шаров и объемно-пространственная композиция: мишка, лошадка и книжка. Радовать горожан и гостей Нижнего Новгорода традиционно будет и светящийся фонтан.

Площадь Минина и Пожарского Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Площадь Минина и ПожарскогоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Светодиодная роща на набережной Федоровского

Поздравление «С Новым годом!» в виде огромных светящихся букв увенчает вершину откоса на набережной Федоровского. Его смогут увидеть все, кто проезжает мимо на автобусе или автомобиле. Кроме того, здесь «вырастет» целая роща из 20 светодиодных деревьев и будет установлен большой светящийся снеговик.

Набережная Федоровского Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Набережная ФедоровскогоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Джаз-бэнд снеговиков на площади Маркина

Еще одной ключевой территорией, где появятся наиболее яркие инсталляции, станет площадь Маркина. Веселые компании также смогут сфотографироваться с дедом морозом и джаз-бэндом снеговиков.

Площадь Маркина Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Площадь МаркинаФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Светящаяся галерея и елочки на площади Горького

Минуя площадь Горького, нижегородцы и гости города будут попадать в галерею из 14 сверкающих арочных конструкций, рядом с которыми разместятся восемь елочек. Появятся здесь и торшерные украшения и световая перетяжка с гербом Нижнего Новгорода. К слову, еще один символ города также будет блистать на Черниговском откосе.

Площадь Горького Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Площадь ГорькогоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Консоли, световые перетяжки и торшерные украшения

В целом на нижегородских улицах появятся 1166 элементов иллюминации, среди которых консоли, светодиодные перетяжки и торшерные украшения.

Торшерные украшения Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Торшерные украшенияФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Больше всего консолей (85) разместят на фонарных столбах улиц Сергея Акимова, Коминтерна (55) и на Канавинском мосту (52). Что касается световых перетяжек, то сорок из них появятся на проспекте Гагарина, 25 - на улице Коминтерна и еще 20 - на проспекте Ленина.

Создавать праздничное настроение будут и торшерные украшения. Согласно концепции, их максимальное количество должно сосредоточиться на Московском шоссе (61), Заречном бульваре (54) и площади Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
13000 рублей заплатит дзержинец, покусавший полицейского
Приостановлена работа 1,6% детских садиков и школ Нижегородской области из-за профилактики гриппа
Известный блогер выпустил ролики о знаменитых нижегородцах
В Воротынском районе утонул рыбак
Около 130 км нижегородских дорог отремонтируют по новым технологиям в 2020 году
Движение на проспекте Гагарина снова перекроют из-за хоккейного матча
Почетное консульство Венгрии возобновит свою работу в Нижнем Новгороде
Мошенники выманили у студента из Марокко 54 тысячи рублей, представившись сотрудниками банка
Мужчины в медицинской маске и капюшонах выкрали из квартиры сейф с деньгами и ювелирные украшения
Миллион рублей ущерба: Советник гендиректора крупной компании самовольно изменил параметры договора
На стадионе «Нижний Новгород» откроется зимний спортивный город
Ограждение в нижегородском парке Дубки восстановят сегодня
Врач-стоматолог, делая ставки на спорт, отдал мошенникам 250 тысяч рублей
Господдержку более чем на 300 млн руб. получили нижегородские инновационные проекты
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» принимают команду из Латвии
Директор школы выплатил фиктивному работнику 500 тысяч рублей
Нижегородке сломали скулу после перепалки с незнакомцем
Несколько десятков жителей Нижегородской области отрезаны от «большой земли»
Комиссия минимущества проверила участки на нижегородском Гребном канале
Баскетболисты «Нижнего Новгорода» уступили подмосковным «Химкам»
Полина Гагарина встретилась с нижегородским фанатом
Выбраны территории для благоустройства в Чкаловске и Городце
Завершился ремонт пешеходных мостов в Московском районе
В Нижегородской области заканчивается выбор подрядчиков на ремонт дорог
В Нижнем Новгороде к вечеру ожидается небольшое похолодание