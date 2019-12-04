На набережной Федоровского «вырастет» светодиодная роща, а на площади Маркина появится джаз-бэнд снеговиков

Сотни световых перетяжек, торшерных украшений и консолей украсят улицы Нижнего Новгорода в преддверии Нового года. На ключевых площадях и скверах появятся объемно-пространственные композиции, которые превратятся в отличные фото-зоны.

Концепцию светодинамического оформления Нижнего Новгорода к предстоящим праздникам «Комсомольской правде» предоставило МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры».

На карте размещения основных элементов декора обозначены 32 локации, из которых 18 находятся в Нагорной части города, а 14 – в Заречной.

Главная елка города и светящийся фонтан на площади Минина

Площадь Минина украсит новогодняя ель, шесть шаров и объемно-пространственная композиция: мишка, лошадка и книжка. Радовать горожан и гостей Нижнего Новгорода традиционно будет и светящийся фонтан.

Площадь Минина и ПожарскогоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Светодиодная роща на набережной Федоровского

Поздравление «С Новым годом!» в виде огромных светящихся букв увенчает вершину откоса на набережной Федоровского. Его смогут увидеть все, кто проезжает мимо на автобусе или автомобиле. Кроме того, здесь «вырастет» целая роща из 20 светодиодных деревьев и будет установлен большой светящийся снеговик.

Набережная ФедоровскогоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Джаз-бэнд снеговиков на площади Маркина

Еще одной ключевой территорией, где появятся наиболее яркие инсталляции, станет площадь Маркина. Веселые компании также смогут сфотографироваться с дедом морозом и джаз-бэндом снеговиков.

Площадь МаркинаФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Светящаяся галерея и елочки на площади Горького

Минуя площадь Горького, нижегородцы и гости города будут попадать в галерею из 14 сверкающих арочных конструкций, рядом с которыми разместятся восемь елочек. Появятся здесь и торшерные украшения и световая перетяжка с гербом Нижнего Новгорода. К слову, еще один символ города также будет блистать на Черниговском откосе.

Площадь ГорькогоФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Консоли, световые перетяжки и торшерные украшения

В целом на нижегородских улицах появятся 1166 элементов иллюминации, среди которых консоли, светодиодные перетяжки и торшерные украшения.

Торшерные украшенияФото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Больше всего консолей (85) разместят на фонарных столбах улиц Сергея Акимова, Коминтерна (55) и на Канавинском мосту (52). Что касается световых перетяжек, то сорок из них появятся на проспекте Гагарина, 25 - на улице Коминтерна и еще 20 - на проспекте Ленина.

Создавать праздничное настроение будут и торшерные украшения. Согласно концепции, их максимальное количество должно сосредоточиться на Московском шоссе (61), Заречном бульваре (54) и площади Горького.