В Нижнем Новгороде перекроют проспект Гагарина

СЕГОДНЯ 10:26 2019-12-02T10:26:40+03:00

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Как сообщает Управление по связям со СМИ администрации Нижнего Новгорода, из-за проведения хоккейного матча будет временно прекращено движение транспорта на участке проспекта Гагарина.

Матч начнется 3 декабря в 19.30 на стадионе "Нагорный". Нижегородские хоккеисты принимают на своем льду команду из Екатеринбурга "Автомобилист". Стоимость билетов - от 400 рублей. На данный момент "Автомобилист занимает в своей группе пятое место, "Торпедо" - четвертое. Команды по силам примерно равны, поэтому болельщики ждут интересной игры и красивых голов.

Движение перекроют с 07.00 до 22.00 3 декабря на участке от дома №27 до дома №29Д.

Напомним, с субботы 30 ноября, в Нижнем Новгороде на улице Донецкой было введено одностороннее движение на участке от улицы Усилова до улицы Родионова.

ИСТОЧНИК KP.RU