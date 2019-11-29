2019-11-29T16:30:05+03:00
Общество

На одной из нижегородских улиц вводится одностороннее движение

Об этом администрацию попросили жители окрестных домов
Елена ЛАЗАРЕВА
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Внутриквартальная дорога превратилась в оживленную трассу. Фото из соцсетиВнутриквартальная дорога превратилась в оживленную трассу. Фото из соцсети
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С завтрашнего дня - субботы, 30 ноября, в Нижнем Новгороде на улице Донецкой вводится одностороннее движение на участке от улицы Усилова до улицы Родионова. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «Фейсбук» глава Нижнего Новгорода Владимир Панов. Кроме того, он представил и новую схему движения.

С просьбой ограничить движение транспорта в администрацию обратились жители окрестных домов. Они жаловались, что внутриквартальная дорога с ростом числа личного автотранспорта превратилась в оживленную трассу с активным движением. Причем настолько активным, что автомобилистам на проезжей части уже не хватало места, чтобы разминуться. Некоторые водители выруливали на тротуары, подвергая опасности жизнь и здоровье пешеходов.

По мнению главы администрации, введение одностороннего движения позволит нормализовать ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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