«Газпром трансгаз Нижний Новгород»: «Утечек газа перед массовым отравлением в школе у нас не было»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-11-25T15:42:57+03:00

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Несмотря на то, что предварительной причиной массового отравления детей в Вадской средней школе называют нарушение эксплуатации оборудования на местной газораспределительной станции, принадлежащей «Газпром трансгаз Нижний Новгород», в самой компании отрицают свою причастность к этому инциденту.

- Наша газораспределительная станция расположена в трех километрах от школы. 25 ноября она работает в штатном режиме. Система автоматики функционирует стабильно. Утечек газа не зафиксировано. Запаха одоранта газоанализатором также не зафиксировано, - сообщила «Комсомолке» и.о. начальника Службы по связям с общественностью и СМИ «Газпром трангаз Нижний Новгород» Татьяна Любавина. - Дополнительные работы, кроме штатного режима обслуживания станции, не проводились. Думаю, что причиной отравления могли стать какие-то неполадки на месте. С 13:20 там находятся сотрудники нашего предприятия, в том числе главный инженер Арзамасского ЛПУ, к которому относится газораспределительная станция. Все группы на месте фиксируют штатную работу станции. Что касается оборудования, то оно на этой станции новейшее – полностью обновлено в 2017 году.

Напомним, сообщения о массовом отравлении газом в средней школе начали поступать около полудня 25 ноября. По последним данным, пострадали 44 человека, в том числе 43 ребенка и один взрослый. Все они были доставлены в больницу, а после обследования медиками были отпущены.

ИСТОЧНИК KP.RU