Причиной массового отравления газом в Вадской школе назвали нарушения эксплуатации оборудования

СЕГОДНЯ 15:22 2019-11-25T15:22:38+03:00

В настоящее время все пострадавшие дети и взрослые отпущены по домам

Изменить размер текста: A A

По предварительным данным, причиной произошедшего массового отравления газом в Вадской средней школе, стали нарушения на местной газораспределительной станции.

- Сейчас в качестве предварительной причины произошедшего рассматривается нарушение режима эксплуатации газоснабжающего оборудования на местной станции, - сообщил министр энергетики и ЖКХ Нижегородской области Андрей Чертков. – Это оборудование находится в ведении «Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Напомним, сообщения о массовом отравлении газом в средней школе начали поступать 25 ноября около полудня. По последним данным, пострадали 44 человека, в том числе 43 ребенка и один взрослый. Все они были доставлены в больницу, а после обследования медиками были отпущены. Сейчас на месте работают следователи, которым предстоит выяснить причины инцидента. Также в СМИ появлялась информация о том, что причиной отравления могла стать горящая неподалеку свалка. Однако районные власти эту информацию опровергают.

- Информация о возгорании свалки рядом с «Газпром трансгаз» не соответствует действительности, так как свалки не существует, - пояснил глава Вадского района Иван Ураев. - Свалка была ликвидирована месяц назад.

ИСТОЧНИК KP.RU