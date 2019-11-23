Капуста, свинина и вермишель подешевели в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 09:43 2019-11-23T09:43:18+03:00

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В нижегородских магазинах снизились цены на капусту, свинину и вермишель. Об этом со ссылкой на Нижегородстат сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

Продукты подешевели за прошлую неделю, с 11 по 18 ноября. Теперь жители могут купить капусту ща 15,7 рубля за килограмм вместо 16,3 (снижение на 3,5%). А средняя цена на свинину упала на 1,4% и теперь составляет 237,8 рубля за килограмм, а не 241,2. На 3,5% также подешевела и вермишель - с 64,4 рубля за килограмм до 62,1.

Кроме того, с 11 ноября в Нижегородской области снизились средние цены на морковь, молоко и свежемороженую рыбу.

Напомним, по данным Росстата, стоимость условного набора продуктов питания в среднем по Нижегородской области на 7,1% меньше среднероссийского показателя. Губернатор Глеб Никитин отметил роль нижегородского УФАСа в контроле за тем, чтобы цены на товары первой необходимости «были адекватные».

Ранее мы сообщали, что в период с января по октябрь 2019 года в Нижегородской области выросли объемы производства молока и мяса. За это время местные организации произвели более 463 тысяч тонн молока, что на 19,8 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. А мяса было сделано более 117 тысяч тонн, что на 15,9 тысячи тонн больше, чем за первые 10 месяцев 2018 года. По словам министра сельского хозяйства Николая Денисова, рост производства продукции животноводства произошел благодаря повышению продуктивности скота.

ИСТОЧНИК KP.RU