Объемы производства молока и мяса выросли в Нижегородской области с начала года

СЕГОДНЯ 12:49 2019-11-19T12:49:11+03:00

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В период с января по октябрь 2019 года в Нижегородской области выросли объемы производства молока и мяса. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, за это время местные организации произвели более 463 тысяч тонн молока, что на 19,8 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.

А мяса с начала года было сделано более 117 тысяч тонн, что на 15,9 тысячи тонн больше, чем за первые 10 месяцев 2018 года.

По словам министра сельского хозяйства Николая Денисова, рост производства продукции животноводства произошел благодаря повышению продуктивности скота.

- Сейчас хозяйства переводят скот на зимний рацион, при этом важно не допустить снижения продуктивности. Для этого необходимо обеспечить стадо достаточным количеством качественных кормов, - отметил Денисов.

Он также подчеркнул, что в 2019 году из бюджета Нижегородской области было выделено 320 миллионов рублей на компенсацию сельхозтоваропроизводителям часть затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов.

Напомним, что губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным было принято решение увеличить господдержку животноводства более чем на 30% из областного бюджета в 2019 году. По данным на 18 ноября, сельхозтоваропроизводителям области перечислены субсидии в размере: 582 миллионов рублей – на возмещение части затрат на килограмм реализованного молока; 125 миллионов рублей – на поддержку племенного животноводства и 4,9 миллиона рублей – на развитие мясного скотоводства.

ИСТОЧНИК KP.RU