2019-11-19T12:49:11+03:00
Общество

Объемы производства молока и мяса выросли в Нижегородской области с начала года

За 10 месяцев произведено 463,4 тысячи тонн молока и 117,3 тысячи тонн мяса
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В период с января по октябрь 2019 года в Нижегородской области выросли объемы производства молока и мяса. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольственных ресурсов, за это время местные организации произвели более 463 тысяч тонн молока, что на 19,8 тысячи тонн больше, чем в прошлом году.

А мяса с начала года было сделано более 117 тысяч тонн, что на 15,9 тысячи тонн больше, чем за первые 10 месяцев 2018 года.

По словам министра сельского хозяйства Николая Денисова, рост производства продукции животноводства произошел благодаря повышению продуктивности скота.

- Сейчас хозяйства переводят скот на зимний рацион, при этом важно не допустить снижения продуктивности. Для этого необходимо обеспечить стадо достаточным количеством качественных кормов, - отметил Денисов.

Он также подчеркнул, что в 2019 году из бюджета Нижегородской области было выделено 320 миллионов рублей на компенсацию сельхозтоваропроизводителям часть затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов.

Напомним, что губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным было принято решение увеличить господдержку животноводства более чем на 30% из областного бюджета в 2019 году. По данным на 18 ноября, сельхозтоваропроизводителям области перечислены субсидии в размере: 582 миллионов рублей – на возмещение части затрат на килограмм реализованного молока; 125 миллионов рублей – на поддержку племенного животноводства и 4,9 миллиона рублей – на развитие мясного скотоводства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Фестиваль татарского творчества пройдет в Нижнем Новгороде 22 ноября
Более 600 нижегородцев отправились служить в армию за осенний призыв
Детский сад в микрорайоне «Седьмое небо» достроят к 20 декабря
Начальник управления кадров нижегородского ГУ МВД подозревается в получении взятки
Дендропарк в Дзержинске стал памятником природы
Глеб Никитин напомнил областному правительству об ответственности за реализацию нацпроектов
Из-за пожарных учений в Нижнем Новгороде перекроют улицу Пушкина
19 ноября стартует отбор на пост министра спорта Нижегородской области
В Автозаводском и Ленинском районах отменили плановые отключения горячей воды
ХК «Торпедо» и HEINEKEN продлили спонсорский контракт
В ННГУ Лобачевского запущен первый образовательный модуль Центра развития компетенций
Бесплатные языковые курсы открылись в НГЛУ
Современный скейт-парк откроется в Сормове в начале декабря
Директор детского лагеря под Дзержинском осуждена за мошенничество
К 800-летию Нижнего Новгорода предложили разработать 100 виртуальных экскурсий
В Вадском районе пропала беременная 16-летняя Дарья Кузнецова
Морозы до -15 градусов ударят в Нижегородской области
Хохломские матрешки, скейт-парк и спортплощадка появились на улице Заводской в Семенове