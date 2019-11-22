2019-11-22T23:20:29+03:00
Происшествия

Пожар потушен: Хостел в Нижнем Новгороде выгорел на площади 400 квадратных метров

Тушение пожара продолжалось больше пяти часов [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Хостел в Нижнем Новгороде выгорел на площади 400 квадратных метров.Хостел в Нижнем Новгороде выгорел на площади 400 квадратных метров.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
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Горящий в центре Нижнего Новгорода хостел удалось потушить около десяти часов вечера. В общей сложности, во время пожара в доме выгорело 400 квадратных метров. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

- В 20:26 было ликвидировано открытое горение на месте пожара, - сообщили спасатели. – А около 22:00 пожар был полностью ликвидирован на площади 400 квадратных метров.

Напомним, серьезный пожар этим вечером вспыхнул в доме № 18 по улице Советской в Канавинском районе. В тушении возгорания были задействованы 63 человека и 15 единиц техники. Из здания были эвакуированы 45 человек. К счастью, никто из них не пострадал. Причины возгорания еще предстоит выяснить специалистам. Однако нижегородцы в социальных сетях сообщили, что незадолго до пожара на крыше здания велись сварочные работы. Могло ли это стать причиной пожара, пока непонятно.

Хостел вспыхнул в центре Нижнего Новгорода.Видео: Алексей Котов

ИСТОЧНИК KP.RU

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