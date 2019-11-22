2019-11-22T21:06:03+03:00
Происшествия

Хостел вспыхнул в центре Нижнего Новгорода: 45 человек эвакуированы

В тушении пожара задействованы больше 60 человек [фото, видео]
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Хостел вспыхнул в центре Нижнего Новгорода: 45 человек эвакуированы. ФОТО: Алексей КотовХостел вспыхнул в центре Нижнего Новгорода: 45 человек эвакуированы. ФОТО: Алексей Котов
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Крупный пожар вспыхнул этим вечером в Канавинском районе Нижнего Новгорода – в доме № 18 по улице Советской загорелся хостел. Первыми о пожаре рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Пожар вспыхнул на чердаке. Горит хостел, - написал в социальной сети Алексей Котов.

Вскоре эту информацию подтвердили и спасатели. Сообщение о возгорании к ним поступило вечером 22 ноября.

- На данный момент площадь пожара составляет 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Сейчас продолжается тушение. Из здания эвакуировано 45 человек.

В тушении пожара задействованы 63 человека. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

В тушении пожара задействованы 63 человека.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Однако справиться с огнем не удается вот уже несколько часов.

По последним данным, в тушении пожара задействованы 63 человека и 15 единиц техники. Причину пожара специалистам еще только предстоит выяснить. Однако нижегородцы в социальных сетях отметили, что незадолго до возгорания на крыше здания велись сварочные работы.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.

Хостел вспыхнул в центре Нижнего Новгорода.Видео: Алексей Котов

ИСТОЧНИК KP.RU

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