Хостел вспыхнул в центре Нижнего Новгорода: 45 человек эвакуированы

Крупный пожар вспыхнул этим вечером в Канавинском районе Нижнего Новгорода – в доме № 18 по улице Советской загорелся хостел. Первыми о пожаре рассказали очевидцы в социальных сетях.

- Пожар вспыхнул на чердаке. Горит хостел, - написал в социальной сети Алексей Котов.

Вскоре эту информацию подтвердили и спасатели. Сообщение о возгорании к ним поступило вечером 22 ноября.

- На данный момент площадь пожара составляет 100 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области. - Сейчас продолжается тушение. Из здания эвакуировано 45 человек.

В тушении пожара задействованы 63 человека.Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

К счастью, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Однако справиться с огнем не удается вот уже несколько часов.

По последним данным, в тушении пожара задействованы 63 человека и 15 единиц техники. Причину пожара специалистам еще только предстоит выяснить. Однако нижегородцы в социальных сетях отметили, что незадолго до возгорания на крыше здания велись сварочные работы.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» будет следить за развитием событий.