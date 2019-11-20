12 новых контейнерных площадок установлены в Большемурашкинском районе

СЕГОДНЯ 17:37 2019-11-20T17:37:47+03:00

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В Большемурашкинском районе Нижегородской области обустроены 12 новых контейнерных площадок. Они представляют собой модульные системы зеленого и желтого цветов. Первые – под пищевые отходы, вторые - под раздельное накопление.

По словам министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Дениса Егорова, каждая новая контейнерная площадка соответствуют одному из 33 разработанных проектов. Они были установлены там, где до этого не было мест складирования отходов.

- Это позволило местным жителям не зависеть от вывоза мусора по графику. В целом отмечу, что муниципалитеты активно используют возможность обустройства контейнерных площадок за счет региональной помощи, включаются в программу, - подчеркнул чиновник.

Напомним, в 2019 году по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина из бюджета региона было выделено около 400 миллионов рублей на обустройство контейнерных площадок и закупку для них контейнеров. Создание мест размещения отходов также является одной из задач национального проекта «Экология».

К концу декабря будут обустроены более трех тысяч площадок и закуплены более пяти тысяч контейнеров. Продолжить программу поддержки муниципалитетов планируется и в 2020 году.

Ранее сообщалось, что несанкционированная свалка, расположенная на южной окраине Богородска, будет ликвидирована к 2023 году. Работы по уничтожению мусора, который не вывозили оттуда уже 50 лет, проведут в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Площадь свалки, кстати, уже превысила 42 га.

ИСТОЧНИК KP.RU