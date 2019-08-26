Незаконную свалку в Богородске ликвидируют к 2023 году
Несанкционированная свалка, расположенная на южной окраине Богородска, будет ликвидирована к 2023 году. Соответствующее заявление в ходе выездного совещания сделал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.
Работы по уничтожению мусора, который не вывозили оттуда уже 50 лет, проведут в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология». Площадь свалки, кстати, превысила 42 га.
По словам Егорова, сейчас министерство готовится к объявлению аукциона на разработку проектно-сметной документации. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, ее подготовят к следующему году.
Напомним, до 2024 года согласно паспорту федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология» в Нижегородской области планируется ликвидировать минимум семь крупных свалок, расположенных в черте городов.
ИСТОЧНИК KP.RU