2019-11-20T17:16:11+03:00
Общество

Более 43 миллионов рублей выделят на укрепление правого берега Оки в районе метромоста

99% денег даст Нижегородская область
Валерия ГРОМОВА
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На укрепление правого берега Оки между метромостом и Молитовским мостом будут выделены 43 миллиона рублей. Как сообщили в пресс-службе думы Нижнего Новгорода со ссылкой на директора департамента финансов Юрия Мочалкина, в этом году на эти цели выделят 1,7 миллиона рублей, а в следующем – еще 42 миллиона).

99% затрат будут оплачены за счет бюджета Нижегородской области, остальное возьмут из городских средств. Их потратят на проектирование и составление сметы. При этом стоимость работ будет оценена после разработки документации.

По словам первого заместителя мэра Нижнего Новгорода Наталии Казачковой, берегоукрепительные сооружения на этом участке находятся на балансе муниципалитета и «по итогам последнего обследования находятся в крайне плохом состоянии».

Ранее стало известно, что 25 и 26 ноября на стадионе «Нижний Новгород» состоится стратегическая сессия по развитию кино и видеопроизводства. Мероприятие пройдет в рамках подготовки приволжской столицы к 800-летию. В течение двух дней эксперты будут обсуждать возможности и ограничения для развития кино в Нижегородской области, производство сериалов и фильмов, их прокат, а также меры регулирования и поддержки со стороны государства. Приглашенные гости будут разрабатывать дорожку карту, которая определит действия государства, бизнеса и профессионального сообщества по развитию региональной киноиндустрии на ближайшие два-три года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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