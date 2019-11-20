2019-11-20T16:13:32+03:00
Общество

Дорожную карту развития киноиндустрии разработают в Нижегородской области

В регионе пройдет стратегическая сессия по развитию кино и видеопроизводства
Валерия ГРОМОВА
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25 и 26 ноября на стадионе «Нижний Новгород» состоится стратегическая сессия по развитию кино и видеопроизводства. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие пройдет в рамках подготовки приволжской столицы к 800-летию.

В течение двух дней эксперты будут обсуждать возможности и ограничения для развития кино в Нижегородской области, производство сериалов и фильмов, их прокат, а также меры регулирования и поддержки со стороны государства.

Вход на сессиию будет свободным, но по предварительной регистрации. Подробности можно найти на сайте.

К участию приглашены исполнительный директор Молодежного центра Союза кинематографистов России Дмитрий Якунин, исполнительный продюсер Art Pictures Vision Cергей Маевский, продюсер фестиваля «Горький fest» Оксана Михеева, генпродюсер и основатель компании Park Production Дмитрий Добужинский, документалист и сценарист Евгений Григорьев и член правления Гильдии неигрового кино Владимир Бажин.

Они будут разрабатывать дорожку карту, которая определит действия государства, бизнеса и профессионального сообщества по развитию региональной киноиндустрии на ближайшие два-три года.

Ранее сообщалось, что 19 ноября в Нижегородской области состоялись публичные слушания по проекту закона о бюджете на 2020, 2021 и 2022 года. За обсуждением следили более 9,4 тысячи человек. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году. А в самом зале присутствовали около 160 нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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