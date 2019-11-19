Более 9 тысяч нижегородцев посмотрели трансляцию слушаний по проекту бюджета на 2020 год

СЕГОДНЯ 16:50 2019-11-19T16:59:49+03:00

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Во вторник, 19 ноября 2019 года, в Нижегородской области состоялись публичные слушания по проекту закона о бюджете на 2020, 2021 и 2022 года. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, они проходили как в очном, так и в заочном формате.

Все желающие могли зайти на сайт «Бюджет для граждан Нижегородской области» и посмотреть трансляцию слушаний в режиме онлайн и задать свои вопросы. За обсуждением следили более 9,4 тысячи человек. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году. А в самом зале присутствовали около 160 нижегородцев.

На портале оставили свои вопросы 37 человек, ответы на которые дала министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима. По ее словам, в следующем году из бюджета будет выделен 81 миллион рублей на рекультивацию Шуваловской свалки, а в 2021 году – 82,4 миллиона рублей.

- Сейчас, ко 2 чтению федерального бюджета общий объем межбюджетных трансфертов от федерации Нижегородской области увеличен до 35,6 миллиарда рублей. Основное увеличение (на 4,3 миллиарда рублей) произошло по субсидиям, - уточнила Сулима.

По поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, правительство предусмотрело увеличение помощи муниципалитетам в проекте бюджета-2020, в том числе перераспределение нормативов отчислений от доходов от упрощенной системы налогообложения в местные бюджеты.

Ранее сообщалось, что в период с января по октябрь 2019 года в Нижегородской области выросли объемы производства молока и мяса. За это время местные организации произвели более 463 тысяч тонн молока, что на 19,8 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. А мяса с начала года было сделано более 117 тысяч тонн, что на 15,9 тысячи тонн больше, чем за первые 10 месяцев 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU