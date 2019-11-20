Глеб Никитин: «Важно, чтобы инвеступолномоченные на уровне МСУ проводили встречи с предпринимателями»

СЕГОДНЯ 15:46 2019-11-20T15:46:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 20 ноября 2019 года, стартовал второй этап обучающей программы для нижегородских инвестиционных уполномоченных. Организатором мероприятия стала Корпорация развития Нижегородской области, подчеркнули в пресс-службе правительства.

По словам губернатора Глеба Никитина, прямой диалог предпринимателей и руководителей органов власти очень важен. Он считает, что нужно «разговаривать с бизнесом на одном языке и получать обратную связь».

- На областном уровне регулярно проходят встречи с представителями бизнес-сообщества. Это ни в коем случае не должна быть история «для галочки»: по итогам каждого такого совещания даются конкретные поручения. Считаю важным, чтобы подобные встречи инвеступолномоченные проводили и на уровне муниципалитетов, - отметил Глеб Никитин.

Гендиректор АО «Корпорация развития Нижегородской области» Тимур Халитов рассказал, что на втором этапе обучения участников ждут темы бизнес-подходов и инструментов во взаимодействии с инвесторами. Программа будет направлена на сопровождение инвестпроектов и и эффективного взаимодействия органов власти и бизнеса.

Лекторами и спикерами тренингов станут эксперты федерального и регионального уровня, среди которых магистр игры «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев, директор по региональному развитию «Национальной Ассоциации агентств инвестиций и развития» Алексей Бобов, преподаватель кафедры спортивной психологии ННГУ имени Лобачевского Дина Братсберг, гендиректор «Агентства маркетинговых коммуникаций «Теория Дарвина» Владимир Кутилов и заместитель управляющего делами правительства Нижегородской области Сергей Бочаров.

Напомним, 19 ноября в Нижегородской области состоялись публичные слушания по проекту закона о бюджете на 2020, 2021 и 2022 года. За обсуждением следили более 9,4 тысячи человек. Это на две тысячи больше, чем в прошлом году. А в самом зале присутствовали около 160 нижегородцев.

ИСТОЧНИК KP.RU