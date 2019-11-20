2019-11-20T15:22:25+03:00
Общество

Пятизвездочный круизный лайнер «Мустай Карим» успешно прошел ходовые испытания

Его впервые спустили на воду в Нижнем Новгороде в начале сентября
Валерия ГРОМОВА
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Пятизвездочный круизный лайнер «Мустай Карим», который сейчас строится на нижегородском заводе «Красное Сормово», успешно прошел ходовые испытания в акватории Горьковского водохранилища. Как сообщили в пресс-службе предприятия, судно вернулось после тщательной проверки 20 ноября.

Специалисты протестировали работу общесудовых систем и механизмов лайнера, в том числе, винторулевых колонок, главных двигателей, электростанций, системы автоматики и другого оборудования. По словам гендиректора ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаила Першина, рабочие уже приступили к достройке судна и доведению всех характеристик теплохода до требуемых показателей.

Передача круизного лайнера запланирована на февраль 2020 года.

Напомним, «Мустай Карим» был впервые спущен на воду 11 сентября. На торжественной церемонии присутствовали десятки нижегородцев, чиновники и родственники знаменитого писателя, в честь которого и названо судно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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