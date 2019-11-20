2019-11-20T16:00:00+03:00
Общество

Владислав Пронин покинул пост главы УМВД по Нижнему Новгороду

Он освобожден от должности в связи с уходом на пенсию
Валерия ГРОМОВА
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8 ноября 2019 года начальник УМВД по Нижнему Новгороду Владислав Пронин покинул свой пост. Эту информацию «Комсомольской правде» подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

- Он был освобожден от занимаемой должности в связи с уходом на пенсию, - пояснили в ведомстве. Его обязанности пока временно исполняет Олег Корнилов.

Напомним, Владислав Пронин возглавил УМВД России по Нижнему Новгороду в августе 2013 года.

СПРАВКА "КП"

Владислав Пронин родился в 1970 году в Карагандинской области Казахской ССР. В 1993 году окончил Омское высшее танковое инженерное училище имени Маршала Советского Союза Кошевого. Службу в органах внутренних дел начал в октябре 1996 года в должности оперуполномоченного УВД Омской области. Затем работал в УВД Пушкинского района ГУВД Московской области, а в 2011 году был переведен на должность первого замначальника УВД по городу Нижнему Новгороду. Через два года стал начальником. Награжден медалями «За отличие в службе» и «За доблесть в службе».

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

19 ноября в Нижнем Новгороде был задержан начальник управления по работе с личным составом регионального ГУ МВД Сергей Бывалов. Его подозревают в получении взятки. Как уточняется на сайте СУ СК, в квартире Бывалова уже проведены обыски. Ведется расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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