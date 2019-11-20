Ролик о Нижнем Новгороде покажут в столичных кинотеатрах

СЕГОДНЯ 14:32 2019-11-20T14:32:48+03:00

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Видеоролик о Нижнем Новгороде, выпущенный в рамках проекта «Русские выходные» Ростуризмом, будет транслироваться в столичных кинотеатрах. Цель его создания – открыть туристические возможности регионов для жителей городов-миллионников и популяризировать внутренний туризм.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, сам ролик продвигает идею путешествия в приволжскую столицу в формате поездки выходного дня. Видео опубликуют в интернете, в социальных медиа, на рекламных носителях, а также покажут по телевизору и кинотеатрах Москвы. Его будут применять и для продвижения туристского потенциала Нижегородской области на профильных мероприятиях.

Также в рамках проекта «Русские выходные» в сентябре на улицах Москвы была запущена наружная реклама Нижегородской области.Пока проект ориентирован на жителей столицы, но его географию планируется расширить.

Напомним, Нижегородская область стала одним из шести регионов России, где запущен проект «Русские выходные». Губернатор Глеб Никитин отметил всю важность этого мероприятия и подчеркнул, что наш регион полон интересных историй и объектов.

- Тем более, что в преддверии 800-летия Нижнего Новгорода мы можно сказать заново открываем его и для туристов, и для местных жителей, - добавил Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что сейчас в Нижнем Новгороде ведется строительство 12 многоквартирных жилых домов по программе «Развитие застроенных территорий» Их общая площадь превышает 139,5 тысяч квадратных метров. С начала 2019 года застройщики расселили и снесли 18 домов, 13 из которых были аварийными и еще пять – ветхими.

ИСТОЧНИК KP.RU