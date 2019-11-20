12 многоквартирных домов строятся в Нижнем Новгороде по программе «Развитие застроенных территорий»

СЕГОДНЯ 13:14 2019-11-20T13:14:34+03:00

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На сегодняшний день в Нижнем Новгороде ведется строительство 12 многоквартирных жилых домов по программе «Развитие застроенных территорий» (РЗТ). Как сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта горадминистрации, их общая площадь превышает 139,5 тысяч квадратных метров.

Согласно информации, с начала 2019 года застройщики расселили и снесли 18 домов, 13 из которых были аварийными и еще пять – ветхими.

По договорам проекта «Развитие застроенных территорий» градостроительная документация выполнена уже по 11 территориям, оформлены земельные отношения на девять участков, получены разрешения на строительство семи объектов общей площадью более 79 тысяч квадратных метров.

Напомним, за 2019 год 32 квартиры были переданы в муниципальную собственность для расселения жителей квартир социального найма с территорий, в отношении которых реализуются договоры о РЗТ, а собственникам квартир были выплачены денежные компенсации.

ИСТОЧНИК KP.RU