2019-11-20T13:37:06+03:00
Общество

Электрички Нижний Новгород – Балахна будут ходить чаще с 8 декабря

Интервал движения сократится на несколько минут
Валерия ГРОМОВА
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С 8 декабря 2019 года в Нижегородской области будет увеличено количество электричек, курсирующих по маршруту Нижний НовгородБалахна. Как сообщает пресс-служба Волго-вятской пригородной пассажирской компании, изменения связаны с развитием проекта «городская электричка Сормовская линия».

Теперь интервал движения электричек в часы «пик» будет сокращен до 25 минут. Благодаря применению технологии приоритетного пропуска время в пути семи поездов, следующих в час «пик», сократилось на 5-7 минут.

Время отправления дополнительных поездов из Нижнего Новгорода – в 18:30 и 21:35, а прибытия в Нижний Новгород – 8:38 и 17:51.

Напомним, число электричек, следующих по маршруту «Нижний Новгород - Шахунья», также будет увеличено с 8 декабря. От станции Ветлужской до Шахуньи будет продлен утренний электропоезд, который отправляется в 6:50. Самая ранняя электричка из Шахуньи в 4:18 станет ежедневной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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