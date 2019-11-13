Число электричек «Нижний Новгород - Шахунья» увеличат с 8 декабря

СЕГОДНЯ 14:09 2019-11-13T14:11:34+03:00

Вводимые изменения связаны с ростом спроса на беспересадочное сообщение в северные районы Нижегородской области

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Число электричек, следующих по маршруту «Нижний Новгород - Шахунья», увеличат с 8 декабря 2019 года. Об этом сообщает агентство НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные АО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания".

Согласно опубликованной информации, от станции Ветлужской до Шахуньи будет продлен утренний электропоезд, который отправляется в 6 часов 50 минут. Самая ранняя электричка, идущая в 4 часа 18 минут от станции в Шахунье к 6 часам 50 минутам в Нижний Новгород , станет ежедневной.

Известно, что в текущий момент отправления до Шахуньи и Пижмы есть в 9 часов 4 минуты, 13 часов 5 минут, 17 часов 10 минут и 18 часов 27 минут.

Вводимые изменения связаны с ростом спроса на беспересадочное сообщение в северный районы Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, прямые электрички из Нижнего Новгорода до Шахуньи были запущены 8 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU