Арт-объект «Сердце семьи» установили в Городце

СЕГОДНЯ 12:55 2019-11-20T12:55:30+03:00

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21 ноября 2019 года в Городце состоится торжественное открытие арт-объекта «Сердце семьи», установленного на площадке около районного отдела ЗАГС в преддверии Дня матери.

Как сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области, в мероприятии примут участие руководитель главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова, председатель организации «Нижегородский совет женщин» Наталья Маркова и глава местного самоуправления Городецкого муниципального района Николай Поляков.

Кроме того, на церемонии будут четыре многодетные семьи, пара юбиляров, которые отметили 55-летие со Дня свадьбы и пара молодоженов. Для детей организуют развлекательную программу с аниматорами.

Напомним, первая скульптура «Сердце семьи» появилась около роддома №4 в Нижнем Новгороде. Вторая – около отдела ЗАГС Воротынского района. Сейчас этот арт-объект – одно из любимых мест жителей и гостей Нижегородской области. Там постоянно проходят свадебные фотосессии. Кстати, проект уникален и не имеет аналогов в других регионах России.

Ранее мы рассказывали о необычном арт-объекте на улице Шевченко в Нижнем Новгороде. Самостоятельно вычислить автора не смогли, поэтому за помощью обратились к пользователям соцсетей. Оказалось, создателем новой работы стала Елена Лисица, которую называют женским лицом нижегородского стрит-арта.

ИСТОЧНИК KP.RU