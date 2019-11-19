Из-за пожарных учений в Нижнем Новгороде перекроют улицу Пушкина

СЕГОДНЯ 11:33 2019-11-19T11:33:00+03:00

В связи с этим водителей просят быть особенно внимательными на дорогах

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С 11:30 до 13:00 20 ноября в Нижнем Новгороде будет ограничено движение транспорта на участке от дома № 17 до дома № 9/1 по улице Пушкина. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- Ограничение будет связано с проведением пожарно-тактических учений на территории телецентра по адресу улица Белинского, 9а, - говорится в сообщении пресс-службы городской администрации. – Кроме того, в период с 7:00 до 13:00 на этом участке будет запрещена парковка автомобилей. В связи с этим просим нижегородцев быть особенно внимательными при пользовании личным транспортом и полностью следовать указанию дорожных знаков.

Напомним, ранее сообщалось, что 19 ноября на участке проспекта Гагарина от дома № 27 до дома 29Д около Дворца спорта будет прекращено движение транспорта по местному проезду. Это будет сделано в связи с проведением хоккейного матча между нижегородским хоккейным клубом «Торпедо» и минским «Динамо».

ИСТОЧНИК KP.RU