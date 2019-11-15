2019-11-15T12:31:03+03:00
Спорт

Из-за проведения хоккейного матча перекроют проспект Гагарина около Дворца спорта

Ограничение будет действовать с 07:00 до 20:00 19 ноября
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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19 ноября на участке проспекта Гагарина от дома № 27 до дома 29Д около Дворца спорта будет прекращено движение транспорта по местному проезду. Это будет сделано в связи с проведением хоккейного матча. Об этом сообщили в департаменте транспорта администрации Нижнего Новгорода.

- Ограничение буде действовать с 7:00 до 22:00 19 ноября, - говорится в сообщении. – В связи с этим департамент транспорта просит автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Как сообщается, 19 ноября на льду дворца спорта «Нагорный» состоится матч между хоккейным клубом «Торпедо» и минским «Динамо». Напомним, накануне 14 ноября нижегородцы разгромили хоккейный клуб «Сибирь» со счетом 6:2. Впереди нижегородских хоккеистов ожидают еще два домашних матча – с минским «Динамо» 19 ноября и с «Витязем» 17 ноября. Так что нижегородским любителям хоккея расслабляться не стоит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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